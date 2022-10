Sanremo: bancali e carrello della spesa incatenati e abbandonati nella città vecchia, la segnalazione (Foto)

Bancali abbandonati (ma legati con un catenaccio) e un carrello della spesa nelle stessa situazione in via Pastrengo e via della Pace, nella città vecchia di Sanremo.

Da mesi sono depositati nelle immediate vicinanze di via Corradi da qualcuno che, evidentemente, li utilizza saltuariamente, ma senza ovviamente un benché minimo permesso di occupazione.

Una situazione che, comunque, andrebbe sanata anche con la forzatura delle catene, per ripristinare il libero passaggio. La segnalazione ci è arrivata da alcuni residenti.