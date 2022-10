Sanremooutdoor: workshop internazionale al Casinò si Sanremo legato al turismo outdoor. Sarà aperto anche ai privati

Da giovedì 20 ottobre, a Sanremo, inizierà una tre giorni con i tour operator provenienti da tutta Europa per il primo workshop della riviera dedicato all’outdoor e alla destagionalizzazione turistica attraverso gli sport all’aria aperta, che da noi possono essere praticati tutto l’anno.

Saranno presenti buyer europei che arrivano dalla Svezia, dall'Olanda, dalla Danimarca, dalla Francia, dalla Spagna, due dal Beglio, tre dalla Germania, ben quattro dall'Inghilterra, oltre che dall'Emilia, dal Lazio, dalla Toscana, dal Trentino, dall'Umbria e dal Veneto.

Verrà presentato loro, nella bellissima sala privata del Casinò, il progetto Sanremooutdoor che vede, con Sanremo capofila, l’adesione di ben 38 comuni del territorio che saranno rappresentati all’interno del progetto.

Durante la presentazione, sarà proiettato un filmato che esalterà le eccellenze del nostro territorio: dalla pista ciclabile ai monti dell’entroterra, dal clima particolare alle bellezze della natura e dei centri storici, dalle attività outdoor alle tradizioni dei paesi e alle specialità gastronomiche.

Gli agenti provenienti da tutta Europa saranno poi accompagnati in un tour che partirà dalla pista ciclabile fino a raggiungere l’entroterra, in sella ad alcune biciclette elettriche.

Verranno mostrati loro i posti più affascinanti del territorio, potranno visitare i principali siti di interesse e degustare le tipicità enogastronomiche, così da essere coinvolti in tutte le esperienze che un turista potrà vivere.

Sabato, in particolare, sarà la giornata dedicata al workshop vero e proprio, sempre nella sala privata del Casinò: un’opportunità unica per gli operatori turistici della provincia che potranno iscriversi e partecipare incontrando i tour operator per offrire loro i propri servizi turistici.

La partecipazione, previa iscrizione dal costo di cento euro, sarà aperta a tutti gli operatori della filiera del turismo, siano essi albergatori, ristoratori, affitta camere, negozi legati alle attività sportive, guide turistiche o accompagnatori, che con questa iniziativa potranno beneficiare di un workshop internazionale direttamente sotto casa ad una cifra irrisoria se si pensa ai costi che un privato dovrebbe sostenere per partecipare ad una qualsiasi fiera promozionale internazionale.

Le iscrizioni si possono effettuare agli indirizzi mail staff@tourist-trend.it oppure info@sanremooutdoor.it