Dal 20 al 23 ottobre a caccia del boss 'El Toro' tra Realdo e Verdeggia: oltre 150 partecipanti per la gara di hard soft air (Foto e video)

Dal 20 al 23 ottobre, Realdo, Verdeggia e il vicino bosco si trasformeranno in un paese colombiano per una gara di hard soft air. 'Ombra oscura', questo il nome dell'evento sportivo organizzato dai ragazzi locali del team 17ª Rangers.

I partecipanti useranno riproduzioni d'armi che sparano pallini di 6mm biodegradabili. Sul territorio sono attese circa 200 persone tra organizzatori e partecipanti provenienti da tutta Italia. "Sono ben 167 le squadre che avevano fatto richiesta per prendere parte alla gara e ne sono state selezionate 14. Sono i migliori team d'Italia, provenienti da Sardegna, Lazio, Marche, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte" - spiega Dario Rodi, vicepresidente responsabile del team organizzatore.



IL VIDEO







In che cosa consiste questa gara? "Partiamo con il dire che sarà uno degli eventi più duri in Italia dove i partecipanti saranno impegnati per ben 72 ore rispetto alle tradizionali 48 ore. - sottolinea - Si tratta di una gara impegnativa fisicamente e mentalmente che porta i partecipanti ad agire nel massimo dell'autonomia con una importante componente di sopravvivenza. Contrariamente a quanto si possa pensare non vince chi spara di più, anzi. L'intelligenza sarà l'arma principale, con l'obiettivo di agire senza essere visti".

I paesi come hanno reagito? "Devo dire che gli abitanti e in particolare le ProLoco, si sono dimostrati entusiasti quando gli abbiamo spiegato in che cosa consisterà l'evento. Molti di loro avevano voglia di cimentarsi in prima persona con questa sfida. - risponde Rodi - Naturalmente tutte le autorità sono informate e ci hanno dato una grossa mano. Ci tengo a dire che non ci saranno disagi per i due borghi. Ci sarà una imponente macchina organizzativa con personale dedicato presente agli ingressi dei due paesi, così come non mancherà la cartellonistica informativa per avvisare tutti. Si tratta di un evento che si svolge in totale sicurezza, avremo anche la presenza in loco di un medico e infermiere, oltre al fatto che abbiamo attivato una assicurazione".

Che cosa troveranno i partecipanti? "Vivranno una simulazione vera e propria. I due paesi, abitanti compresi, offriranno una esperienza immersiva per far si che i partecipanti pensino di trovarsi in una cittadella colombiana. I team saranno chiamati ad eliminare 'El Toro', il vertice di un pericoloso cartello criminale che sta vessando i contadini locali. Tutto questo senza sparare un colpo ma facendolo sembrare un incidente. Inoltre sarà richiesto anche il recupero di alcuni ostaggi. Di giorno i team effettueranno attività di osservazione mentre con il calare del buio entreranno in azione".