Sanremo: da 'Grandi Auto' arriva il marchio Jeep, ieri la serata evento di presentazione (Foto e Video)

Solo qualche mese fa la ‘Grandi Auto’ di corso Marconi a Sanremo apriva le porte del suo ‘atelier’ alla Lancia Tonale e ieri, la stessa concessionaria si è arricchita di un nuovo brand. Si tratta di Jeep, un nome accomunato a decine di Suv o fuoristrada, che da tempo propone prodotti per tutte le borse e necessità.

Ieri la presentazione ufficiale del nuovo marchio della concessionaria d’auto gestita dalla famiglia Zoccarato, che ha visto ospiti della politica e dell’economia locale. A comandare le operazioni, come sempre, Maurizio Zoccarato che ha fatto gli onori di casa: “Abbiamo in portafoglio il 50% del mercato, ma Jeep è un marchio a cui tenevamo moltissimo e che rappresenta libertà, tecnologia, benessere e lusso. Non potevamo chiedere di più”.

Un marchio che incarna il mondo del Suv: “Si, infatti ci fu anche una causa verso Toyota che voleva chiamare il suo fuoristrada proprio ‘Jeep’. Da sempre il marchio Jp, partito come veicolo da guerra ha poi lo portato ad identificarlo come il fuoristrada”. ‘Grandi Auto’, nonostante il momento difficile continua a crescere e aumenta il numero di dipendenti: “Un motivo di orgoglio, uno stile di vita ed è il credere nella propria azienda facendo sacrificio, investendo e credendo nel futuro”. Prossimi step? “Abbiamo la possibilità di portare in portafoglio altri tre marchi, tra cui un due ruote importantissimo. Abbiamo in previsione l’apertura di Asti, oltre all’implementazione di nuovi marchi ad Alessandria, Savona e Sanremo”.

Alla presentazione anche la responsabile vendite di Jeep Italia, Novella Varzi: “E’ un appuntamento importantissimo e avere un imprenditore serio come Maurizio Zoccarato siamo convinti di dare molte soddisfazioni ai nostri clienti. Jeep ha un dna specifico tra libertà, passione, autenticità e performance. Siamo il Suv per eccellenza ma abbiamo anche prodotti per la città che si affiancano a quelli per l’off road”.