Sanremo, la Nuova Corrente e l’Ufficio Stampa del Liceo Cassini incontrano il professor Matteo Bassetti (Foto)

Oggi, la Nuova Corrente e l’Ufficio Stampa del Liceo Cassini hanno intervistato il professor Matteo Bassetti che ha chiarito quesiti come le cause primarie dell’infezione da SARS-CoV- 2, quali una non curanza in ambito alimentare in Cina, la resistenza mostrata da parte di alcuni “germi” agli antibiotici e il surriscaldamento globale, causato a sua volta dal disboscamento di importanti foreste.

Per quanto riguarda la nostra realtà quotidiana, ha ammesso come la pandemia abbia influenzato negativamente la vitalità dei giovani, soprattutto a livello sociale. Ha inoltre sottolineato l’urgenza di modificare, o abolire, il test di medicina e ha ribadito l’importanza di affidarsi alla scienza, dunque all’efficacia dei vaccini.

"Per la nostra testata giornalistica è stato un incontro significativo: abbiamo avuto infatti la possibilità di confrontarci con uno dei massimi esperti in ambito sanitario. Ci siamo quindi sentiti ascoltati e compresi, avendo il professore risposto alle vicissitudini provate ogni giorno" - dicono la Nuova Corrente e l’Ufficio Stampa del Liceo Cassini.