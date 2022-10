Ventimiglia: manifestazione improvvisata nelle vie del centro per Moussa Balde "No ai Cpr" (Foto e Video)

Estemporanea manifestazione di protesta, nel primo pomeriggio di oggi a Ventimiglia. Alcuni giovani, che già questa mattina avevano allestito un sit -in a Imperia, in occasione dell'inizio del processo nei confronti dei suoi presunti aggressori, a favore di Moussa Balde, sono tornati in strada.

Un corteo, che è passato anche di fronte al Comune, ha percorso le vie centrali della città giungendo fino alla stazione ferroviaria urlando: "Moussa e la sua famiglia non sono sole, a Ventimiglia c'è stato un pestaggio razzista e il suicidio di Moussa è un omicidio di Stato! Questa storia di violenza, sopraffazione e razzismo non può e non deve essere dimenticata. Teniamo accesi i riflettori su questo processo come su quello che si aprirà per accertare i fatti nel Cpr di Torino". I cori sono gli stessi di questa mattina, in particolare contro i Cpr dove, purtroppo, il giovane si è ucciso.

I manifestanti, che hanno poi raggiunto anche la zona del mercato ambulante, hanno chiesto a gran voce l’abolizione e la chiusura dei Cpr.