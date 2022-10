Sanremo: oggi la cerimonia all'Ariston, consegnati i premi San Romolo e la cittadinanza benemerita (Foto e Video)

Sono stati consegnati oggi pomeriggio, al Teatro Ariston di Sanremo, i Premi San Romolo 2022. Si tratta di: Gustavo Ottolenghi (cittadino benemerito), Roberto Pecchinino (premio San Romolo per le opere sociali), Graziano Zoccarato (premio San Romolo per l’imprenditoria), Marcelo Malerbi (premio San Romolo per lo sport), Alberto Parodi (premio San Romolo per la cultura).

Per la cultura, è stato designato l'architetto Parodi, per la predisposizione a favorire la città e direttore del Forte di Santa Tecla e regista dell'importante riqualificazione che sta interessando questo luogo. Per lo sport, Malerbi che arriva a Sanremo nel '47 a 15 anni e stato lui a portare a Sanremo il baseball che all'epoca nessuno conosceva. Ha fatto crescere generazioni di ragazzi fino a portare la squadra in serie A. Per l'imprenditoria, Graziano Zoccarato, premiamo la persona che ha fatto un percorso sempre a sostegno della città. Lui ha iniziato a lavorare a 14 anni e oggi ha una impresa con 87 dipendenti e 75 milioni di fatturato. Opere sociali, Pecchinino che ha dedicato molto a Sanremo, un reporter onnipresente in città ma da quando ha avuto il ruolo nei Lions si è impegnato con grande forza e passione nella emergenza sanitaria e per aiutare la popolazione in fuga dall'Ucraina. Cittadino benemerito, il prof. Ottolenghi oltre alla sua attività di medico, ha preso parte come dottore nelle spedizioni Overland per conto di Unicef, ha abitato a Sanremo e ha fondato i comitati locali Amnesty international, Club Unesco e è stato presidente dell'Associazione Combattenti e Reduci, del Lions Club e altri. Tra l'altro, più recentemente è stato uno dei principali promotori dell'iniziativa che ha portato al posizionamento delle pietre d'inciampo.