Sanremo: al via i festeggiamenti per San Romolo, questa mattina a San Siro la Santa Messa, oggi le premiazioni (Foto e Video)

Sono iniziate questa mattina le celebrazioni di San Romolo, il Santo Patrono di Sanremo, che come sempre si festeggia nella città dei fiori il 13 di ottobre. Dopo alcuni appuntamenti dei giorni scorsi, stamane è stata celebrata la Santa Messa nella Concattedrale di San Siro, dal Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, insieme Mons. Guido Marini, Vescovo di Tortona.

Presenti le massime autorità, civili e militari, con in testa il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, insieme al collega di Imperia e Presidente della Provincia, Claudio Scajola. Per la Regione era presente l'Assessore Marco Scajola. Presenti alla Messa anche i premiati di oggi pomeriggio: Gustavo Ottolenghi (cittadino benemerito), Roberto Pecchinino (premio San Romolo per le opere sociali), Graziano Zoccarato (premio San Romolo per l’imprenditoria), Marcelo Malerbi (premio San Romolo per lo sport), Alberto Parodi (premio San Romolo per la cultura).

La cerimonia di premiazione è prevista all’Ariston dove, alle 17 si potrà anche assistere al concerto dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Goldoni di Livorno, formata da 80 elementi. Si tratta di un evento che è tra l’altro sponsorizzato dal Governo della Corea del Sud.

A conclusione delle celebrazioni, ovviamente tutte sotto l’egida della ‘Famija Sanremasca’, sabato prossimo alla Federazione Operaia si svolgerà la presentazione dell’antologia poetica ‘Prefùmi de giargun’, a cura di Marilena Vesco e, sabato 29 alle 18.15 alla Concattedrale di San Siro, la Messa in suffragio dei defunti della ‘Famija’ e di tutta la città.