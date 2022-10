Nico Hildago, alias ‘Settimo’, vincitore assoluto del ‘Sanremo Newtalent Summer 2022’ (foto)

Nico Hildago, alias ‘Settimo’, è il vincitore assoluto di ‘Sanremo Newtalent Summer 2022’ premiato all'Alltromondo Studios durante la trasmissione televisiva in onda nazionale su SKY e su Bom Channel 68.

A premiare il vincitore è salito sul palco il celebre M° Vince Tempera che, insieme alla giuria di qualità formata da professionisti del settore, ha decretato il nuovo talento emergente e anche altri premi importanti.

Dal 25 al 27 settembre si sono svolte le Audizioni Nazionali Dirette by Casting Ufficiali con 100 artisti presso l'Altromondo Studios che per l'occasione è stato allestito a studio televisivo. Nella medesima location si sono svolte anche le Finali Nazionali di Categoria con i 30 artisti scelti e infine la Finalissima assoluta di Sanremo Newtalent Summer 2022 del 28 settembre con i 12 artisti selezionatissimi, condotta dal presentatore Gianluca Nasi con la regia direzionale di Alex Leardini. Il Patron Devis Paganelli, con l'organizzazione di NP Communication e Nicole Paganelli, ha dato vita ad un evento straordinario nel territorio della Romagna, anche grazie alla partnership con il General Manager Enrico Galli.

Oltre al titolo di vincitore assoluto, che si è aggiudicato anche il Premio Giovani con il brano mashup ‘No One – Luna’, sono diversi i premi consegnati durante l'evento: Premio Junior a Davide Settevendemmie 14 enne con la cover ‘Believe’; Premio Tv a Lelio Spedicato 15 enne con l'inedito ‘Lasciami’; Premio Senior a Diego Cassettari 41 enne con il brano inedito ‘Randagio’; Premio Cantautore a Claudio Callegaro 45 enne per il brano inedito ‘Cervello in Fuga’.

Il contest canoro è ritenuto a livello nazionale il concorso numero uno per artisti emergenti e grazie ad accordi internazionali con diverse produzioni, il vincitore si porta a casa un contratto discografico per un singolo con distribuzione mondiale.

Presenti le telecamere di Star Television, che permetteranno la messa in onda televisiva nazionale su Bom Channel 68 del digitale terreste, su Sky canale 5068 e su Amazon Free Channel. Presenti ospiti speciali come il vincitore di Sanremo Newtalent Winter 2021 Hunk Tenor ormai un icona della musica in Korea, Daphne Lecca Miss Principessa d'Europa 2022 eletta nella settimana precedente e Andrea Vasumi direttamente da Zeling. Special guest da Star Tv la fotomodella e influencer Deola Godini.

La giuria di qualità per la finalissima, definita dal patron Devis Paganelli, era composta dal Presidente di Giuria, il Maestro Vince Tempera, affiancato da Paolo Paltrinieri già presidente Mediaset Musica, Valter Sacripanti produttore artistico, la celebre cantante dance recordwoman Joy Salinas e Cizco inviato da Le Iene nonché fondatore e cantante dei Meganoidi.