Nico Hildago alias “Settimo” è il vincitore assoluto di Sanremo Newtalent Summer 2022

Dal 25 al 27 settembre si sono svolte le Audizioni Nazionali Dirette by Casting Ufficiali con 100 artisti presso l'Altromondo Studios che per l'occasione è stato allestito a studio televisivo. Nella medesima location si sono svolte anche le Finali Nazionali di Categoria con i 30 artisti scelti e infine la Finalissima assoluta di Sanremo Newtalent Summer 2022 del 28 settembre con i 12 artisti selezionatissimi, condotta dal presentatore Gianluca Nasi con la regia direzionale di Alex Leardini. Il Patron Devis Paganelli, con l'organizzazione di NP Communication e Nicole Paganelli ha dato vita ad un evento straordinario nel territorio della Romagna, anche grazie alla partnership con il General Manager Enrico Galli.

Oltre al titolo di vincitore assoluto, che si è aggiudicato anche il Premio Giovani con il brano mashup "No One - Luna", sono diversi i premi consegnati durante l'evento :