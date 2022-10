Floricoltura: riconfermato il presidente uscente di Ancef Paolo Di Massa, la preoccupazione per la situazione economica

Il 6 ottobre scorso, a Villa Ormond di Sanremo, si è tenuta l’assemblea dei Soci Ancef per il rinnovo delle cariche sociali. Per acclamazione è stato riconfermato per i prossimi due anni il Presidente uscente Paolo Di Massa.

Ha poi proposto ed è stato approvato il seguente Consiglio Direttivo formato da: Andrea Alberti, Ilaria Boccardo, Giorgio Bruno, Silvio Bregliano, Daniele Dunnebacke, Stefano Francucci, Marcello Magnetto, Luca Mangolini, Chiara Moraldo, Roberto Olari, Dino Rossi e Sergio Viglietti.

Il Presidente dopo aver ringraziato tutti per la rinnovata fiducia, sottolinea il momento tutto sommato positivo del settore, forza economica trainante della provincia. Ha evidenziato la sua preoccupazione per la situazione internazionale che prevedibilmente costringerà le attività ad affrontare gravi costi che ne penalizzeranno la competitività.

Il primo appuntamento importante fuori dai confini nazionali sarà IFTF edizione 2022 in collaborazione con Regione Liguria e Distretto.