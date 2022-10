Bordighera: staccionata sulla ferrovia ad Arziglia fissata con le catene, la protesta del consigliere Ramoino

“Pericolo, non appoggiarsi”: in questo modo avvisa il cartello affisso sulla staccionata, ammalorata, arrugginita e con vistosi buchi, dietro la fermata del bus, sul marciapiede che precede la galleria dell’Arziglia.

Un gruppo di blocchi in cemento, con in cima fissate delle catene, allacciate alla staccionata, posizionati per impedirne l’eventuale caduta sulla ferrovia sottostante. I bordi in cemento dove dovrebbero essere fissati i pali della staccionata, ormai a pezzi, non allacciabili ad alcuna catena, sono già caduti in alcuni tratti, senza aver fortunatamente provocato alcun danno ai treni e alla linea ferroviaria sottostante. Questa la fotografia di quel tratto di marciapiede in Arziglia, con relativa staccionata allacciata a catene e blocchi di cemento. Un pericolo sopratutto per l’eventuale distacco e la caduta sulla linea ferroviaria sottostante; oltre che, vista la fermata del bus, il possibile infortunio dei utenti in attesa.

“È questo l’impegno sbandierato sui media – evidenzia il Consigliere del gruppo misto, Giovanni Ramoino - dall’amministrazione per l’Arziglia? Quale sicurezza assicura? Non sarebbe stato meglio assicurare una protezione che ne impedisca comunque l’avvicinamento, anche casuale o fortuito, fino al ripristino che probabilmente prima o poi avverrà? E spostare, arretrandola o posticipandola, la fermata del bus? Il rattoppo, per quanto abbia il pregio di essere economico, potrebbe servire a poco. Speriamo che non serva proprio; che non si verifichi nessun fortuito incidente”.