Arimondo lancia la ricerca di personale: alla ricerca di nuove forze motivate da integrare nel team

"Ricerchiamo collaboratori da inserire in azienda, con possibilità di crescita professionale e carriera. La persona che stiamo cercando potresti essere proprio TU!"

Questo l'annuncio di Arimondo, gruppo ligure con sede a Cervo nella nostra provincia, che opera dal 1791 nel campo della produzione e vendita di prodotti alimentari e, dagli anni ‘70, nella grande distribuzione organizzata. Oggi l’azienda conta circa 500 risorse umane impiegate in vari campi e, nel savonese e imperiese, gestisce 35 punti vendita con le insegne Pam ed Eurospin.

"Essendo un gruppo in forte espansione - prosegue Arimondo - siamo alla costante ricerca di persone di valore e motivate da integrare nel nostro team, con diverse posizioni aperte in più località liguri. Offriamo interessanti opportunità di carriera in un gruppo solido e radicato e l’esperienza edificante di un’attività lavorativa da svolgere in squadra, in un ambiente dinamico e stimolante, con contratti di lavoro secondo le normative vigenti".

