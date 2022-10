Vallecrosia, Biancheri: “Dopo due anni di stop nel centro storico torna la Festa della Zucca"

“Dopo due anni di stop, nel centro storico di Vallecrosia torna la bellissima e ormai storica ‘Festa della Zucca’. È la ventiduesima edizione e il tema di quest’anno è la rinascita” - annuncia l’assessore di Vallecrosia Patrizia Biancheri. Oggi, nel centro storico della Città della Famiglia, tornerà infatti l’attesa “Festa della zucca”. Ci saranno stand enogastronomici, animazione musicale con Ponente Folk Legacy e Cucurbita Sapiens Orchestra e un mercatino artigianale.

L’evento è organizzato dal Comune di Vallecrosia con il patrocinio della Regione e in collaborazione con l’associazione il Borgo Antico e l’associazione culturale Il Ponte. “Un tuffo nel passato dagli antenati fino ai nostri giorni grazie ad alcuni oggetti antichi che simboleggiano proprio la rinascita, che è stata difficile soprattutto dopo due anni di Covid. Abbiamo dato il tema anche alle scuole che esporranno così i loro lavoretti e i loro disegni durante la manifestazione“ - anticipa l’assessore con delega al Centro Storico, Turismo e Commercio - “Vi sarà l’esposizione delle zucche provenienti dal Piemonte, l’esposizione di opere pittoriche dell’artista Barbara Trapani, che ha vinto anche un importante premio in Spagna, e un concorso floreale seguito da Beatrice Guglielmi. Ci saranno, in piazza Lavatoi, bancarelle di artigianato e verranno proposti anche piatti tipici a base di zucca realizzati dalla Gastronomia panetteria e pasticceria ‘Il Pasticcione’ di Ventimiglia, dal ristorante dei Pescatori che collabora con la Spes Coop Onlus, dal ristorante La Balena Bianca e dall’Osteria Martini che sarebbe il vecchio Torrione. La gelateria Job’s, invece, farà il gelato alla zucca. Ci sarà anche la birra di Carrù che proporrà birre artigianali e alla zucca, mentre l’associazione Il Borgo Antico farà solo servizio bar. Vi sarà pure il nostro fiore all’occhiello, la Deco del Biscottificio Gibelli, che ci degusterà con gli amaretti di Vallecrosia e rundi all’olio d’oliva, all’acqua di fiori d’arancio e alla lavanda”.

Sarà, dunque, una giornata dedicata alla zucca. “L’evento sarà dalle 10 alle 18 e si dividerà tra piazza Don Gastaudo, piazza Verdi e piazza del Popolo. L’apertura della mostra con esposizione di zucche piccole, giganti e strane sarà alle 10 in piazza del Popolo. Avremo due punti di animazione musicale, una in piazza del Popolo e una in piazza Don Gastaudo, con Ponente Folk Legacy e Cucurbita Sapiens Orchestra" - svela Biancheri - Verranno organizzate anche visite guidate ai monumenti del centro storico da piazza Don Gustaudo alle 12 e alle 14.30, mentre dalle 12 vi saranno prodotti tipici locali negli stand enogastronomici. Alle 16, invece, in piazza del Popolo si svolgerà la premiazione della zucca più grande, della più lunga, della più piccola e della più strana. A seguire la premiazione del concorso floreale e la consegna di buoni acquisto alle classi scolastiche presenti. Infine vi sarà il “Memorial Roberto Brezzo”, che è stato l’ideatore di questa festa, e il conferito del titolo di “Cavalier della zucca”, che solitamente viene assegnato a una persona che si dà da fare per il centro storico”.

Il Comune mette a disposizione un servizio di navetta gratuito per poter raggiungere tranquillamente il centro storico. “Per raggiungere il centro storico ci sarà una navetta che partirà dal solettone Nord ogni mezz’ora dalle 9.30” - conclude l’assessore - “Ringraziamo per la collaborazione ricevuta nell’organizzazione tutti coloro che hanno contribuito all’allestimento e alla buona riuscita dell’evento, la Regione Liguria, l’associazione il Borgo Antico e l’associazione culturale Il Ponte”.