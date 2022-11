Festa della zucca, l'Amministrazione comunale di Vallecrosia premia i bambini dell’istituto Andrea Doria (Foto e video)

L'Amministrazione comunale di Vallecrosia, questa mattina, ha premiato i bambini dell’istituto comprensivo Andrea Doria che avevano partecipato al concorso organizzato in occasione della “Festa della zucca”, evento che era stato annullato a causa del maltempo.

“Purtroppo il giorno della manifestazione c’è stata una giornata di pioggia che non ci ha consentito di creare una giornata fantastica insieme a quello che è il centro storico e con la presenza dei bambini. Ci sembrava corretto non soltanto attestare la vicinanza dell’Amministrazione alla scuola, agli insegnanti, alle famiglie e ai bambini dando solo il premio nelle classi ma che ci fosse anche un momento di aggregazione perché quando il bambino vede che il suo lavoro viene valorizzato e premiato sicuramente si sente gratificato” - afferma il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi - “Speriamo di riuscire a dare ai bambini della scuola un segnale di crescita e di vissuto cittadino”.

La premiazione dei lavoretti realizzati dai bambini si sarebbe dovuta svolgere nel centro storico della Città della Famiglia durante la "Festa della zucca", ma con l’annullamento dell’atteso evento autunnale anche la cerimonia dedicata alle scuole del territorio è slittata ad oggi. “L’Amministrazione di Vallecrosia oggi ha consegnato gli attestati di partecipazione ai bambini che hanno realizzato dei lavoretti che avevamo appeso nel paese" – dice Patrizia Biancheri, assessore di Vallecrosia con delega Centro Storico, Turismo e Commercio - “Abbiamo pensato di venire qui per portare gli attestati e per ringraziarli del lavoro svolto per la ‘Festa della Zucca’, sperando che il prossimo anno la cerimonia possa essere fatta, come di consueto, con la partecipazione degli alunni che andranno a ritirarli personalmente nel centro storico”.

Il sindaco Armando Biasi, il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri, Pino Ierace e Antonino Fazzari e il consigliere comunale Denis Perrone, in mattinata, hanno perciò consegnato gli attestati di partecipazione ai bambini delle classi della scuola dell’infanzia e della primaria di Vallecrosia.

"E’ un momento anche per attestare la collaborazione effettiva che c’è tra la scuola di Vallecrosia, l’Andrea Doria, e le scuole del comprensorio di vallata con la nostra Amministrazione” - aggiunge Pino Ierace, assessore di Vallecrosia con delega Scuola, Sport, Politiche Familiari e Politiche Giovanili - “E’ una continua collaborazione per qualsiasi progetto e noi con la nostra vicinanza e impegno cerchiamo di far sì che tutto proceda sempre nel migliore dei modi e che gli anni scolastici viaggino sempre a velocità costante”.