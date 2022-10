Ventimiglia: Scullino “Senza perdere tempo ho fatto approvare il progetto esecutivo per ricostruire la passerella, bloccato dalla caduta dell'Amministrazione"

“Leggo con stupore le esternazioni che la Lega, tramite il suo consigliere regionale Mabel Riolfo, presenta in merito ai danni che la tempesta Alex, con acqua e fango, del 2020 ha causato a Ventimiglia e alla mancata costruzione della passerella sul Roja. Mi stupisco nel leggere che la consigliera Riolfo auspica un prossimo sindaco capace di costruire la passerella e in grado di rendere la città vivibile e sicura per i residenti” - dice l’ex sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino riferendosi alle dichiarazioni del consigliere regionale ed ex assessore della Città di Confine Mabel Riolfo riguardo all’alluvione che ha devastato due anni fa il territorio comunale.

“E mi stupisco non poco, perché la consigliera conosce bene i fatti accaduti che, a scanso di equivoci, le voglio rammentare. Il sottoscritto, in qualità di sindaco, ha fatto approvare il progetto esecutivo per ricostruire la passerella senza perdere un solo giorno di tempo e, nonostante la mostruosa burocrazia incontrata, è riuscito a presentarlo ai ben 17 enti necessari che lo hanno approvato e sottoscritto” - sottolinea l’ex primo cittadino - “Un progetto dal costo totale di 12.132.731,47 euro, che prevede importo di 8.419.012,20 euro per lavori a ponte e spalle, 764.779,18 euro per l'adeguamento argini, 380.106,24 euro per gli impianti elettrici, 260.112,26 euro per gli impianti idraulici e 2.308.721,59 euro per la riqualificazione urbana. E' chiaro che se si continua a parlare a vanvera e a non mettere in pratica la vera ricostruzione affermando che la prossima amministrazione 2023 dovrà procedere ad una nuova progettazione meno costosa, sicuramente i prezzi aumenteranno, ma soprattutto passeranno tanti anni, e purtroppo non si è ancora capito che, quella soluzione in acciaio a campata unica senza pile centrali nell'alveo del fiume è la unica che ha i requisiti determinati dai vincoli ambientali gravanti nell'area, senza dimenticare che il progetto è già costato ai ventimigliesi circa 400mila euro”.

“A giugno, quando una parte dei consiglieri leghisti ha fatto l'inciucio con la sinistra e, in modo carbonaro, è andata dal notaio per far cadere la mia Amministrazione, il progetto si è bloccato. Bravi! Un grande tempismo senza dubbio, perché, se ci avessero dato il tempo, oggi saremmo in fase di gara europea e a novembre sarebbero iniziati i lavori” - dichiara Scullino - “Proprio bravi! Anche perché, grazie a loro e alla loro lungimiranza, perderemo con certezza, oltre al tempo necessario a ripercorrere le varie tappe già percorse, anche il contributo di circa 4 milioni di euro che il presidente Toti aveva promesso. E la stessa fine sembra fare il progetto di riqualificazione urbana e messa in sicurezza degli argini del Roja. Altro che speranze di pronte realizzazioni”.

“La consigliera Riolfo - aggiunge Scullino - nelle sue speranze intorno al prossimo sindaco, metta pure quella di un sindaco che non sia appoggiato dalla Lega ed ancor più non abbia a governare con quei leghisti carbonari che hanno tramato alle spalle, ovviamente ‘nell’interesse della città. E la Lega, se vuole fare davvero il bene della città, anziché parlare, cominci a darsi da fare. Ha due assessori regionali e numerosi consiglieri: si rivolga a loro e si faccia garantire i fondi per ricostruire Ventimiglia dopo l’alluvione. Aveva anche un deputato, ora non più eletto: si rivolga a lui per sapere dove sono i soldi per il ristoro dei cittadini e dei commercianti rimasti alluvionati perché ad essi lo Stato aveva fatto precise promesse e chieda ai suoi rappresentati perché i 500mila euro che il Principe di Monaco mise a disposizione della città a seguito dell’evento siano stati bloccati per due anni in Regione e, ad oggi, non si abbia ancora notizia della promessa donazione”.

“La Lega ha iniziato la sua campagna elettorale, non c'è dubbio - - conclude Scullino - perché le risposte a questi interrogativi, ben conosciute, come conosciute sono le possibilità di intervento, fanno pensare più ad un avvio di campagna elettorale che ad un reale interesse di soluzione. Se la Lega vuole risolvere i problemi della città, non si limiti a parlare ma si assuma le sue responsabilità, che sono molte, e agisca di conseguenza”.