Liguria: Angelo Gratarola è il nuovo assessore regionale alla sanità

Fumata bianca per la nomina del nuovo assessore alla sanità della Regione. Dopo Giovanni Toti sarà affidata ad Angelo Gratarola, direttore del pronto soccorso del policlinico San Martino. L'ufficialità arriverà a giorni, la nomina sarà probabilmente comunicata con una conferenza stampa.



Dopo le elezioni politiche, parlando del rimpasto di giunta necessario visti gli addii di Ilaria Cavo e Gianni Berrino, Toti aveva annunciato la decisione di rinunciare alla delega alla sanità che era in capo al presidente della Regione dall'autunno del 2020.



Originario della provincia di Pavia, Gratarola, 63 anni, è in Liguria dal 2010 quando è arrivato per dirigere l’unità operativa di Anestesia e rianimazione. Nel 2012 ha assunto la guida del pronto soccorso e dal 2018 è coordinatore del dipartimento interaziendale regionale di Emergenza-urgenza. Insieme a Matteo Bassetti è stato uno dei riferimenti a livello sanitario durante l'emergenza covid.