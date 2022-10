Sanremo: centro rifiuti vicino al Cimitero, il Tar della Liguria respinge il ricorso della Ars Ecologia

E’ stato respinto dal Tar della Liguria, il ricorso della Ars Ecologia di Torino, nei confronti del Comune di Sanremo per l'annullamento della delibera di Consiglio del 6 ottobre 2021 per realizzare un polo logistico per la messa in riserva e il deposito di rifiuti non pericolosi.

Il progetto, infatti, prevedeva la riduzione dell’area destinata alla zona di rispetto del cimitero di Valle Armea. L’amministrazione comunale, aveva ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere l’autorizzazione, trattandosi di ‘Un’opera di interesse generale realizzata da un privato che soddisfa bisogni della collettività nel perseguimento di un proprio interesse economico’.

Il tribunale amministrativo ha evidenziato come il vincolo cimiteriale configura un limite assoluto e inderogabile all’attività e non ammette alcuna deroga al limite. Nella domanda di autorizzazione era previsto un sito per l’accettazione e la pesatura dei rifiuti, la pavimentazione e l’installazione di cassoni movimentabili, quindi la realizzazione di opere permanenti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di causa sostenute dal comune di Sanremo (3.000 euro) oltre ad accessori di legge.