Sanremo celebra i 102 anni di Angela Crespi: festa al Piccolo Cottolengo tra affetto, sorrisi e tanta emozione

Una giornata di festa e grande emozione al Piccolo Cottolengo di Sanremo, dove oggi si è celebrato il 102° compleanno della signora Angela Crespi, originaria di Ceriana. Un traguardo straordinario che racconta una vita lunga, ricca di esperienze e di affetti. Da qualche anno ospite della struttura, Angela continua a portare serenità e allegria a chi le sta accanto, distinguendosi per la sua riservatezza e per il sorriso che non manca mai.

Per l’occasione, la struttura ha organizzato una festa speciale insieme alla figlia Nilla, al nipote Paolo, ai parenti, agli altri ospiti, ai volontari e al personale sanitario, che ogni giorno la accompagnano con affetto. A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato anche il vice sindaco Fulvio Fellegara, che ha voluto essere presente personalmente per rivolgere i suoi auguri alla festeggiata.

Il direttore del Piccolo Cottolengo, don Fulvio Ferrari, impossibilitato a partecipare per impegni già fissati, ha comunque fatto sentire la propria vicinanza, lasciando un biglietto speciale dedicato ad Angela. Una ricorrenza che non celebra soltanto gli anni vissuti, ma anche il calore umano, la dolcezza e la gioia che Angela Crespi continua a trasmettere a chi le sta vicino.