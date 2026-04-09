Pasqua creativa al nido Girotondo di Taggia: bambini e famiglie decorano biscotti tra fantasia e condivisione (Foto)

Un pomeriggio all’insegna della creatività e della dolcezza quello vissuto al Nido d’Infanzia comunale “Girotondo” di Taggia, gestito dalla Coop. Nuova Assistenza. In occasione delle festività pasquali, grandi e piccoli hanno partecipato a un laboratorio speciale dedicato alla decorazione di biscotti. Grazie alla collaborazione della pasticcera Daniela Angiolini, i bambini insieme alle loro famiglie si sono cimentati nella trasformazione di semplici biscotti di pasta frolla in piccole opere d’arte. Tra glassa colorata, pasta di zucchero, crema al cioccolato e decorazioni floreali, la fantasia è stata la vera protagonista.

L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di condivisione e allegria, offrendo alle famiglie l’opportunità di vivere un’esperienza diversa all’interno del servizio educativo. Un’occasione preziosa per rafforzare il legame tra famiglie ed educatori e valorizzare la presenza di una figura professionale capace di coinvolgere tutti con passione e competenza. E, come ogni laboratorio che si rispetti, dopo l’impegno è arrivato il momento più atteso: i piccoli partecipanti hanno potuto assaggiare con entusiasmo le proprie creazioni.

Un’attività che, oltre a stimolare la creatività, ha contribuito a sviluppare competenze manuali, cognitive e sociali, confermando il valore di un ambiente educativo attento alla crescita integrale del bambino. Un’esperienza semplice ma significativa, capace di portare sorrisi e dolcezza.