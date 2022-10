Bordighera, la rotonda di Sant’Ampelio sbarca al Consiglio di Stato: il giudice dispone supplemento delle indagini peritali

Il caso della rotonda di Sant’Ampelio a Bordighera sbarca in Consiglio di Stato. Ieri si è, infatti, svolta l’udienza durante la quale il giudice ha disposto un supplemento di indagini peritali in merito al rischio idraulico per i locali sottostanti la Rotonda.

“Il Comune di Bordighera, preso atto che il giudice ha disposto un supplemento di indagini peritali in merito al rischio idraulico per i locali sottostanti la Rotonda, nominerà comunque un C.T.U. (Consulente Tecnico di Parte) munito di competenze specifiche che avrà l’incarico di redigere una perizia specialistica sui medesimi aspetti” - annuncia il sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito.

“I legali che stanno seguendo la vertenza per conto di Palazzo Garnier hanno inoltre sottolineato l’esigenza di tener conto di tutte le opere che nel frattempo il Comune ha posto in essere con l’obiettivo di mitigare il rischio stesso, ossia gli interventi di manutenzione sul molo esistente, il suo prolungamento verso la Rotonda stessa (lato est) ed i ripascimenti” - fa sapere il primo cittadino.

“Parallelamente alla causa civile, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio demanio hanno di fatto sospeso il provvedimento che ordinava alla società Amarea di provvedere alla demolizione del locale precario entro il 18 ottobre 2022. La decisione è stata presa in considerazione dei tentativi di conciliazione che Palazzo Garnier vuole da sempre intraprendere" - sottolinea Ingenito in merito al provvedimento di demolizione, emesso dal Comune, del fabbricato nel quale operano i locali - “In conseguenza, la stessa società Amarea ha ritirato la richiesta di sospensiva presentata in sede di ricorso al Consiglio di Stato”.