Sanremo aspetta i 260 mila euro del progetto Jardival per rifare il look ai giardini Sud di villa Ormond

Potrebbero arrivare dal progetto Jardival i fondi per dare un nuovo volto ai giardini Sud di villa Ormond, polmone verde tra l’Aurelia e porto sole che da tempo necessita di manutenzione.

In base alla suddivisione dei fondi Interreg Italia-Francia per il ‘Bando transizione’ di valorizzazione dei giardini nei due Paesi al Comune di Sanremo spetteranno 260 mila euro (208 mila più 52 mila) che l’ufficio Giardini di palazzo Bellevue destinerà al ‘secondo’ parco di villa Ormond. “Era stato redatto un progetto da 500 mila euro per la sistemazione del giardino - commenta in merito l’assessore Mauro Menozzi - ora sarà in parte stralciato per realizzare la prima tranche grazie al finanziamento Interreg”.



I tempi? Palazzo Bellevue sta aspettando l’ufficialità dei fondi che, stando alle previsioni, dovrebbe arrivare questa settimana. Poi si passerà alla fase operativa.