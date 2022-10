Il caro energia colpisce il terzo settore: bolletta triplicata per il Centro Aiuto alla Vita di Taggia

Si apre un autunno difficile sul piano energetico e il caro bollette rischia di mettere in ginocchio privati, aziende e anche chi lavora ogni giorno per aiutare chi è in difficoltà. Anche il terzo settore finisce nella morsa dei rincari e la dimostrazione concreta arriva dalla bolletta che qualche giorno fa i responsabili del Centro Aiuto alla Vita di Taggia hanno pubblicato sui loro canali social.

I numeri non lasciano spazio all’immaginazione: la tariffa luglio-agosto dell’energia elettrica è passata dai 578 euro del 2021 (1956 kwh) ai 1.484 dell’anno in corso (1864 kwh). Un costo triplicato a fronte di un consumo inferiore. Una stangata che di certo influirà sulla vita quotidiana all’interno della struttura che si occupa di minori e di mamme in difficoltà.



“Metteremo in campo ulteriori azioni possibili per risparmiare - commentano dal Centro Aiuto alla Vita - ma saranno necessari aiuti e atti concreti anche per il terzo settore”. Un rincaro che preoccupa e che rischia di farsi ancor più pesante durante l’autunno e l’inverno. Senza aiuti il terzo settore rischia di compromettere le attività.