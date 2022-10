Deplasticati in azione a Sanremo e Ventimiglia: 70 volontari raccolgono oltre una tonnellata di rifiuti (foto)

Più di 70 volontari sono accorsi domenica scorsa a Ventimiglia per ripulire le sponde del Roya. Il valoroso gruppo ha rimosso più di una tonnellata di rifiuti nel tratto che parte da piazzale del Resentello fino al ponte Doria: risultato dell'operazione, circa 200 sacchi di ‘rumenta’ per un totale di una tonnellata di peso.



La situazione era indubbiamente drammatica e metteva a rischio l'Oasi del Nervia che, ricordiamo, è una zona protetta e di grande interesse faunistico, soprattutto grazie alla presenza di numerose specie di volatili che lì vanno a riposarsi durante le migrazioni, a riprodursi e a cibarsi. “Complimenti dunque a questo gruppo formato da volontari di diverse associazioni che hanno fatto un regalo inestimabile al nostro territorio” dichiarano I Deplasticati.

Sempre domenica e in contemporanea con l'attività svolta a Ventimiglia, un gruppo di volontari de I Deplasticati insieme ai Consoli del Mare, ha ripulito la scogliera di Pian di Nave che purtroppo continua ad essere la discarica di troppi incivili che sulla scogliera mangiano e bevono per poi abbandonare tra gli scogli bottiglie e contenitori di vario genere. “Un grazie a tutti i volontari che sono intervenuti e ad Amaie Energia per il supporto al nostro lavoro” concludono dall’associazione.