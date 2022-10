Sanremo: visita del Governatore Anselmo Arlandini a Rotary Club Hanbury in una serata a Villa Sylva (Foto)

Nella cornice di Villa Sylva a Sanremo, il Rotary Club Sanremo Hanbury ha accolto la visita del Governatore del Distretto 2032, Anselmo Arlandini, e dell’assistente dei 7 club del Ponente ligure, Raffaella Femia.

Sia il Consiglio Direttivo che i Presidenti di Commissione si sono alternati nel rispondere ed ascoltare gli input distrettuali ben esposti dal Governatore. Il club ha dimostrato una linea di azione proiettata nel futuro con progetti molto interessanti di fattività, questo ha fatto sì che la serata si sia svolta in maniera piacevole e costruttiva per tutti. Il governatore ha mostrato alcuni video e slide del border internazionale nonché le sue valutazioni e proposizioni per l’anno in corso.

La cena ha ben figurato con prodotti del territorio voluti dal copione distrettuale, inframezzata dalle slide che Sergio Viglietti insieme a Giorgio Amborno hanno mostrato in merito al weekend del 24 e 25 settembre per il ‘Service della Rosa’, iniziativa benefica a favore del reparto di pediatria dell’ospedale di Imperia con il quale verranno acquistate strumentazioni utili per i nuovi nascituri, Saturimetri e Cardiomonitor. Una iniziativa ben agganciata con la gara di Triathlon programmata nello stesso weekend.

Al termine della visita, è avvenuto lo scambio dei gagliardetti a cui è seguito il tocco della campana in perfetto orario.