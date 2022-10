È il giorno del Villaregia Air Show: ecco come vedere le Frecce Tricolori tra Riva Ligure e Santo Stefano al Mare (foto e video)

E' il giorno del Villaregia Air Show, con la partecipazione delle Frecce Tricolori che solcheranno il cielo su Riva Ligure e Santo Stefano al Mare. Sono attese circa 30mila persone per questo evento di cui parliamo da molte settimane.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione i due Comuni hanno emesso delle ordinanze che prevedono divieti di sosta e modifiche alla viabilità nelle due cittadine costiere. Come hanno più volte consigliato i sindaci Marcello Pallini di Santo Stefano al Mare e Giorgio Giuffra di Riva Ligure: si consiglia di raggiungere le due località utilizzando modalità alternative all'auto. Il lungomare è raggiungibile a piedi e in bicicletta dalla pista ciclabile sia da levante che da ponente. Lo spettacolo sarà infatti visibile anche dalla ciclabile.



L'INTERVISTA AL COMANDANTE DELLE FRECCE TRICOLORI STEFANO VIT

PARCHEGGI - "Si consiglia di parcheggiare nei posti auto disponibili nelle località vicine ai Comuni di Santo Stefano al Mare e Comune di Riva Ligure (parcheggio stazione Taggia, parcheggio ciclabile San Lorenzo al Mare). Parcheggi pubblici utili a Riva Ligure: parcheggio zona LIDL Aurelia; parcheggio StradaCasai, parcheggio area demaniale zona Prati (Mammelloni), parcheggio via Garibaldi (argine sinistro Rio Caravello). Parcheggi pubblici utili a Santo Stefano al Mare: solettone sopra Marina degli Aregai".

Si ricorda che per l’occasione è stata emessa ordinanza con divieto di balneazione e di navigazione su entrambi i Comuni.

Divieti e modifiche alla viabilità nel comune di Santo Stefano al Mare:

Divieto di sosta dalle ore 08:00 a fine manifestazione comprensivo dell'esodo degli spettatori per tutti i veicoli con rimozione forzata, eccetto mezzi di soccorso e di Polizia, nella porzione di lungomare compreso tra Piazza Baden Powel (a levante) ed il confine con il Comune di Riva Ligure (a ponente) (Piazza Baden Powel — L.mare Gerolamo —L.Mare C. Colombo), fatta eccezione del tratto di L.Mare C. Colombo compreso tra la rotonda all'intersezione con Via Cardinale Meglia ed il porticciolo a ponente della stessa, per i soli mezzi autorizzati o titolari di CUDE Contrassegno unificato disabili europeo, che non potranno poi lasciare l'area fino a completo esodo degli spettatori.

Divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso e di Polizia, dalle ore 11.00 a fine manifestazione comprensivo dell'esodo degli spettatori, nella porzione di lungomare compreso tra Piazza Baden Powel (a levante) ed il confine con il Comune di Riva Ligure (a ponente) (Piazza Baden Powel — L.Mare Gerolamo — L.Mare C. Colombo) fatta eccezione per la sosta nel tratto di L.Mare C. Colombo compreso tra la rotonda all'intersezione con Via Cardinale Meglia ed il porticciolo a ponente della stessa, per i soli mezzi autorizzati o titolari di CUDE, che non potranno poi lasciare l'area fino a completo esodo degli spettatori.

Divieto di transito in Via Cardinale Meglia per tutti i veicoli, eccetto mezzi di soccorso, di Polizia, mezzi autorizzati e residenti nella medesima Via titolari di posto auto privato o condominiale, dalle ore 11.00 a fine manifestazione comprensivo dell'esodo degli spettatori.

Istituzione di senso unico in Via Cardinale Meglia con direzione ponente levante verso Via Terzorio Inferiore dalle ore 11.00 a fine manifestazione comprensivo dell'esodo degli spettatori, per i residenti nella medesima Via titolari di posto auto privato o condominiale, che volessero lasciare le proprie abitazioni.

Istituzione di senso unico con direzione ponente levante in Via Capitano D'Albertis dalle ore 11.00 a fine manifestazione

Il divieto di transito in Via G. Cozzi fatta eccezione veicoli transitanti con direzione mare/monte verso la S.S. n. 1 Aurelia e veicoli diretti al Porto Marina degli Aregai o al solettone soprastante lo stesso, per veicoli con massa inferiore a 35 quintali, fino ad esaurimento posti auto.

Divieti e modifiche alla viabilità nel comune di Riva Ligure

Dalle ore 12:30 del 29 settembre fino al termine dell'evento il divieto di sosta nella parte centrale degli stalli di sosta blu di piazza Ughetto.

Dalle ore 10:00 di domenica 2 ottobre fino al termine dell'evento:

chiusura mediante il divieto di transito e la sosta ambo i lati su tutto Corso Villaregia e la chiusura di ogni accesso/uscita carrabile sullo stesso in tutta la sua estensione, ovvero dall'intersezione con l'Aurelia fino all'intersezione con p.zza Ughetto;

divieto di sosta sul tratto di via Garibaldi prossimità del civico 53, lato mare;

divieto di sosta congruo, in via Caravello sul lato ponente poco prima dello stallo di sosta bus a lato delle scuole ed il corrispondente lato opposto fino all'intersezione con Corso Villaregia, per realizzare un'area di manovra rotatoria e agevolare l'inversione del senso di marcia sul tratto in questione, ovvero il transito da mare verso monte a senso alterno;

divieto di transito a tutti i veicoli in via Giardino nel tratto compreso tra l'intersezione con via Mazzini e via Nino Bixio;

divieto di svolta in vico San Maurizio provenendo da via Vigne eccetto che per gli autorizzati ad accedere alle proprie abitazioni situate nel tratto ricompreso con via N. Bixio;

senso unico di marcia in direzione mare > monte di vico San Maurizio provenendo da S. Stefano ai Mare;

divieto di sosta e la chiusura al transito su tutta via Martiri, ambo i lati, eccetto che per i veicoli autorizzati, compresa la piazza Matteotti;

divieto di sosta nell'area posta a sud di via Caravello (a lato del "Doro Market") e su tutto il tratto compreso tra fino l'intersezione con Corso Villaregia;

dalle ore 6:00 dello stesso giorno fino al termine dei lavori di smontaggio, è vietata la sosta su tutta la piazza Ughetto;

Programma Villaregia Air Show dalle 14:30

Le evoluzioni cominciano alle 14:30 con la sagoma dell'elicottero del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare che svolge compiti di Ricerca e soccorso, cooperazione e intervento a favore della popolazione civile in caso di calamità.

Seguirà lo Stearman del performer di Airshow Emiliano del Buono, spettacolo di intrattenimento e gare di Acrobazia Aerea e di Velocità, e dove la moglie, Danielle Huges, WingWalker di talento, mette in scena il suo spettacolo da brivido sulle ali del velivolo.

Luca Salvadori a bordo del CAP-21DS “The Silver Chicken” e in successione a bordo del Sukoi 31 con Guido Racioppoli, pilota acrobatico. Due tra i velivoli acrobatici più performanti del momento. Grandi evoluzioni al limite umano e impensabili da replicare se non grazie ai nostri Campioni.

Il momento dei velivoli storici sarà colmato dalla presenza del Tiger Moth, un biplano degli anni 30 che ha fatto da palestra per molti piloti, e subito in coda il Messerschmitt con il rumore caratteristico del motore, avversario temuto dai caccia alleati della Seconda Guerra Mondiale.

HH139 bianco e rosso è il colore dell'elicottero del soccorso della Guardia Costiera che ci darà spettacolo con le sue capacità operative, personale altamente specializzato per ricerca e soccorso al pari dei colleghi aeronautici.

A seguire un elicottero della Guardia Costiera di Sarzana farà una dimostrazione di Ricerca e soccorso, cooperazione e intervento.

Chiude la manifestazione alle 16:30 con l'ingresso nei cieli del Villaregia Air Show la formazione delle Frecce Tricolori 2022, a bordo del mitico MB339A, velivolo acrobatico da addestramento in dotazione alla Pattuglia dagli anni 80, equipaggiato del motore Viper 632-43 della Ditta Piaggio Aerospace.

Formazione: Pony 0 – Tenente Colonnello Stefano Vit (Comandante); Pony 1 – Maggiore Pierluigi Raspa (Capo Formazione); Pony 2 – Capitano Alessandro Sommariva (1° Gregario Sinistro); Pony 3 – Capitano Simone Fanfarillo (1° Gregario Destro); Pony 4 – Capitano Oscar Del Dò (2° Gregario Sinistro); Pony 5 – Capitano Alessio Ghersi (2° Gregario Destro); Pony 6 – Maggiore Franco Paolo Marocco (1° Fanalino); Pony 7 – Maggiore Alfio Mazzoccoli (3° Gregario Sinistro); Pony 8 – Capitano Federico De Cecco (3° Gregario Destro); Pony 9 – Capitano Leonardo Leo (2° Fanalino); Pony 10 – Maggiore Massimiliano Salvatore (Solista).

L'orizzonte si colora del tricolore che sorvolerà i nostri splendidi comuni in un unico e grande abbraccio alle 17:00