Covid in Liguria: 159 nuovi positivi in provincia di Imperia, diminuisce il dato dei ricoveri

Sono 159 i nuovi positivi al covid in provincia di Imperia per un totale di 882 nuovi casi in Liguria. In lieve calo il numero dei ricoverati sia su scala regionale, 126 (-5), sia in ASL1 dove si passa da 23 al 19 pazienti covid ricoverati.



Si registrano anche due persone decedute tra i positivi ospedalizzati, un uomo di 91 anni e una donna di 87 anni che si trovavano presso l'Ospedale di Sarzana. Sale il dato delle persone in isolamento domiciliare, arrivando a 7058, 364 in più rispetto a ieri.

In allegato il bollettino odierno e il dato delle vaccinazioni