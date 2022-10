Rincari, Veronica Russo (FdI): “Necessario attivare misure urgenti per supportare le pubbliche assistenze”

“Chiediamo alla Giunta regionale di attivare misure urgenti volte a supportare le pubbliche assistenze dell'Anpas, della Croce Rossa e delle Misericordie nei rimborsi connessi ai servizi di trasporto erogati, al fine di riconoscere risorse extra per i maggiori costi che le stesse devono sostenere per garantire il pubblico servizio, già provato dalla crisi connessa alla pandemia. Chiediamo altresì che nella nuova Convenzione, prorogata ogni sei mesi sulla base dell’Accordo quadro Regione – AASSLL in scadenza a dicembre 2022 e alla luce dell'attuale scenario internazionale, che si preveda un adeguamento alle tabelle Aci, almeno per i chilometraggi, a partire dal 1 gennaio 2023”.



È la richiesta della consigliera di Fratelli d'Italia Veronica Russo che ha depositato un ordine del giorno relativo al costo della benzina e del gasolio che negli ultimi mesi ha subito un’impennata tanto elevata da mettere a dura prova l’attività delle pubbliche assistenze che operano nel settore del trasporto e soccorso in ambulanza, del trasporto disabili o del trasporto dializzati. Al rincaro della benzina e del gasolio si aggiunge ora il rincaro delle bollette energetiche e delle materie prime, una situazione che appare sempre più preoccupante a causa degli scenari internazionali legati alla crisi per la guerra in Ucraina.



“Il trasporto sanitario e sociale è indispensabile per garantire a tutti il diritto alla salute, le pubbliche assistenze svolgono un ruolo essenziale per salvaguardare la salute della popolazione attraverso un rapido accesso alle cure – dichiara Veronica Russo – Purtroppo questa situazione, che va ad aggiungersi ai problemi legati alla pandemia, va a gravare sulla già difficoltosa condizione economica di tale settore con la conseguenza che tante pubbliche assistenze saranno costrette a ridurre o tagliare i servizi, a discapito dell’utenza, a licenziare personale o saranno costrette, nel peggiore dei casi, a dichiarare fallimento”.



“Per assicurare la continuità del servizio di pubblica assistenza è necessario attivare misure concrete e radicali che contrastino questo fenomeno, misure ancora più urgenti visto che i rimborsi per i trasporti sanitari, che fanno riferimento ad una delibera di giunta di 12 anni fa, ad oggi, nonostante vari adeguamenti che si sono succeduti negli anni, risultano largamente insufficienti e non conformi al contesto attuale”, conclude la consigliera.