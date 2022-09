Osservazione degli uccelli, ‘Birdwatching d’autunno’ all'Oasi del Nervia tra Camporosso e Ventimiglia (Foto)

Alla foce del Nervia, tra Camporosso Mare e Ventimiglia, domani alle 14 si svolgerà ‘Birdwatching d’autunno’ per scoprire le specie e gli habitat dell'Oasi nel pieno della migrazione autunnale. La visita guidata, a offerta libera, è organizzata dall'associazione Delfini del Ponente.

Un’occasione per poter osservare le diverse specie di uccelli nel loro ambiente naturale, tramite l'uso di strumenti ottici adeguati come binocolo e cannocchiale. “Sarà una visita guidata al Nervia organizzata dall'associazione Delfini del Ponente” - spiega Enrico Carta dell'associazione Delfini del Ponente - “Nel corso di questa attività cercheremo di osservare gli habitat naturali di questa zona protetta e le specie di animali, soprattutto uccelli, che sostano in questa zona durante le migrazioni. L'obiettivo dell'evento è proprio quello di guidare i partecipanti alla scoperta dell’area protetta visto che l'Oasi del Nervia è di una delle ultime zone umide della Liguria e del Ponente ligure, in particolare, che ancora presenta alcuni tratti di naturalità. Ci sono ancora tanti animali che durante la migrazione usano quest’area come una tappa, come un ‘autogrill’, per fermarsi e riposarsi per poi ripartire”.

L’Oasi del Nervia è parte di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) e nell'area, nel corso degli anni, sono state censite oltre 240 specie di uccelli. “Adesso, essendo nel pieno della migrazione, è il periodo buono per l’osservazione degli uccelli. Il nostro obiettivo è quello di far conoscere e sviluppare l’interesse verso quest’area protetta” - conclude Carta - “Per questo evento è richiesta la prenotazione perché c’è un numero massimo di persone che possono partecipare”.

Per info e prenotazioni si può contattare Enrico Carta al 3314501652.