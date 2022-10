Il Festival di Sanremo assegnato con un bando europeo? Questa la possibilità espressa da 'Striscia la Notizia'

Secondo la trasmissione di Canale 5 ‘Striscia la Notizia’, il Festival di Sanremo dovrebbe essere affidato dal Comune matuziano tramite bando e non direttamente alla Rai.

I fatti sono emersi dal telegiornale satirico del biscione, in particolare in un servizio curato da ‘Pinuccio’. E’ stata l’Afi ad aver chiesto la documentazione su costi e ricavi e, da palazzo Bellevue non sarebbero stati consegnati.

Il Tar, secondo il presidente del Siedas, Fabio dell’Aversana, nella sentenza non viene esclusa la possibilità di ampliare il novero delle aziende che intendono organizzare il Festival. Addirittura, sempre secondo la Siedas, il bando dovrebbe essere addirittura europeo.

Naturalmente, almeno per ora, si tratta di una proposta che arriva dal Tg satirico e ora rimane da capire quali eventuali spiragli ci possano essere.