Imperia: assemblea regionale dei frantoiani di Confartigianato: problemi energetici e prezzo di molitura

Si è svolta ad Imperia, presso la sala della biblioteca in piazza De Amicis, l’Assemblea Regionale annuale dei Frantoiani di Confartigianato. E’ stata la prima riunione su base ligure, dopo l’elezione a Presidente Nazionale della categoria dell’imperiese Federico Fresia.

Durante l’assemblea si è parlato in particolare dei problemi energetici ai fini della determinazione del prezzo di molitura e si è deciso di non pesare eccessivamente sugli agricoltori, per una logica di equilibrio tra settori nella filiera.

Analizzando i numeri della categoria regionale, si evidenzia un aumento degli iscritti che ormai è giunto alla totalità delle imprese, circa 80 nel complesso, sul territorio di riferimento da Ventimiglia a Sarzana. Proprio il settore regionale ligure di Confartigianato Frantoiani è stato infatti determinante per la costituzione della categoria a livello nazionale. Molti frantoiani hanno partecipato all’Assemblea della Confartigianato in presenza ed altri in videocollegamento.