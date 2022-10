Sanremo: all'osteria La Ciotola la presentazione del libro “Terno secco con morto” di Morena Fellegara

L'osteria La Ciotola di Sanremo, in via Santo Stefano 4, riprende l'attività nello spazio culturale e presenta l'ultimo libro della scrittrice sanremese Morena Fellegara, domani alle 17.30 con ingresso libero.

Dopo "Un pastis al Bar Marco", il secondo "Il gioco degli specchi", varie altre partecipazioni antologiche, ecco l'ultimo romanzo noir "Terno secco con morto" sempre per Fratelli Frilli Editori. Letture di Loredana De Flaviis.

Un'altra indagine, quindi, per Mario, il barista investigatore che dal "quartier generale" del famoso Bar Marco in via Martiri a Sanremo, si trova sempre al centro di intrighi, delitti e trame oscure.

Gli anni '80 e il quartiere popolare con i suoi simpatici abitanti, le incursioni nei luoghi famosi della città di Sanremo, gli ospiti provenienti da più lontano e portatori di misteri, sono i coprotagonisti con Mario di queste avvincenti e intriganti avventure.

Sarà sempre Mario a risolvere gli enigmi, anche dell'anima.