Sanremo: ripulita nel giro di poche ore la discarica abusiva di strada Borgo Tinasso

Nel giro di poche ore è stata ripulita la discarica abusiva comparsa in strada Borgo Tinasso questa mattina.

Amaie Energia è subito intervenuta dopo la nostra segnalazione per ripristinare la zona ed eliminare i rifiuti che erano stati buttati a bordo strada senza il minimo rispetto delle regole. A terra era stato lasciato di tutto: sedie, vecchio mobilio, divani, un piccolo scaldabagno e anche due ruote.

Possibile che qualcuno abbia svuotato un appartamento oppure che una ditta si sia liberata del materiale senza curarsi delle norme in vigore per i rifiuti speciali. Ora il lavoro proseguirà anche per individuare i responsabili.