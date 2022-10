Sanremo: ennesima discarica abusiva in strada Borgo Tinasso, furbetti e incivili non mancano mai (Foto)

La zona è sempre la stessa, la curva di strada Borgo Tinasso di fronte alla centrale elettrica, anche se di zone purtroppo colpite dai ‘furbetti’ sono tante nell’entroterra e nelle strade a monte di Sanremo.

Una delle più battute è strada Borgo Tinasso, velocemente raggiungibile dal centro di Sanremo e dove, oltre alle discariche abusive di rimasugli di cantiere, i ‘furbetti’ colpiscono anche con sacchetti di immondizia regolarmente non differenziata, gettati ovunque. Quella che pubblichiamo oggi (e che ci auguriamo sia già stata rimossa) è una delle punte dell’iceberg di una situazione che, seppur difficile da risolvere, dovrebbe essere affrontata.

Le foto sono eloquenti: sedie, vecchio mobilio, divani, un piccolo scaldabagno e anche due ruote. Insomma, o qualcuno ha svuotato una cantina o una ditta edile si è sbarazzata del tutto per eseguire alcuni lavori. Il problema è vecchio e riguarda i controlli che, seppur difficili da eseguire lo riconosciamo, dovrebbero essere decisamente più serrati. Magari con l’ausilio della tecnologia.

Situazioni analoghe, sempre nella stessa via, vengono riscontrate anche attorno alle isole ecologiche dove si trovano i cassonetti e dove i residenti possono conferire (differenziandoli) i rifiuti, attraverso l’apertura con la chiave fornita inizialmente. Anche in questo caso, molto spesso e approfittando della rottura delle serrature, in molti arrivano dal centro con sacchetti che di raccolta differenziata non sanno nulla.

Ma, quanto si vede nelle foto di ieri, anche le isole ecologiche vengono spesso assalite dai ‘furbetti’, costringendo poi gli operai di Amaie Energia a recuperi straordinari di rifiuti ingombranti, che potrebbero essere tranquillamente e gratuitamente conferiti nelle due discariche apposite di Valle Armea e Coldirodi. Ma, viste sempre le foto, sembra proprio che l’educazione e il senso civico sia totalmente assente.