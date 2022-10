La provincia di Imperia è quella con il 'profilo climatico' migliore del 2021: primo posto davanti a Savona

La provincia di Imperia risulta ancora una volta la migliore tra le 108 italiane per il profilo climatico migliore del nostro paese. La classifica è stata elaborata dal portale ‘IlMeteo.it’ per il quotidiano nazionale Corriere della Sera, noto per le previsioni meteo anche sulle app di cellulari e tablet.

Si tratta di una speciale classifica, stilata per analizzare le località dove è stato maggiormente piacevole trascorrere le giornate, sotto il profilo climatico nel 2021. Una graduatoria che ha visto un importante lavoro di analisi e bilanciamento tra tutti i vari indici che compongono il clima.

Imperia si conferma al primo posto, staccando tra l’altro la provincia vicina, quella di Savona, per soli 4 punti (723 contro 719). Al terzo posto Massa con 717, seguita da Catanzaro e Ancona con 700. Imperia eccelle soprattutto nei ‘giorni freddi’ (quelli con temperature massime sempre sotto lo zero) e per le ‘piogge intense) in cui è prima. Per questi parametri, ovviamente, la nostra provincia è considerata la migliore visto che non ci sono temperature troppo basse e piogge particolarmente forti.

Si trova al quinto posto per i giorni di pioggia, non particolarmente numerosi e al nono per l’indice di calore. Non è molto in alto in classifica per le ore di sole (24a) e anche per le notti ‘tropicali’ (al 26° posto) in cui fa molto caldo. Molte anche le ondate di calore, per le quali è 31a e tra le ultime per le raffiche di vento (105a). Curiosamente è 19a per la nebbia e 31a per la brezza estiva.

Sono solo cinque le province che hanno superato quota 700 dell’indice di vivibilità climatica del 2021. Nella nostra regione troviamo Genova al 13° posto con un punteggio di 648 e Spezia al 16° con 637. Si tratta, ovviamente, di una statistica che viene fatta da una serie di fattori climatici che, di fatto conferma che anche il nostro paese si avvia a una ‘tropicalizzazione’ del clima ma che, fortunatamente, vede la nostra provincia al vertice.

Ora si attende, tra un anno, la nuova classifica che vedrà la provincia di Imperia confrontarsi con le altre in un 2022 che sta per terminare tra scarse precipitazioni e temperature elevate anche per noi, in particolare nei mesi estivi. Per ora godiamoci il primo posto.