Imperia: la Polizia di Stato ha celebrato la ricorrenza del Santo Patrono, San Michele Arcangelo

In occasione della ricorrenza di San Michele Arcangelo, Santo Patrono della Polizia di Stato, S.E. Mons. Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga-Imperia, ha officiato la solenne celebrazione Eucaristica presso la Cattedrale di San Maurizio.

"La celebrazione, espressione di rinnovata devozione nei confronti dell’Arcangelo Michele - si spiega nella nota -, si è svolta alla presenza delle massime autorità militari e civili, nonché di una rappresentanza del personale della Polizia di Stato in servizio nella provincia di Imperia. La devozione al Santo Patrono è, per tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato, quotidiana fonte di ispirazione cui improntare le proprie azioni nella rettitudine e nell’onestà. Successivamente, presso la Questura di Imperia, il Prefetto Armando Nanei e il Questore Giuseppe Felice Peritore, hanno consegnato gli attestati premiali al personale che si è distinto in specifiche attività".