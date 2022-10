Imperia: la Croce Rossa organizza un corso di accesso per i nuovi volontari

La Croce Rossa di Imperia apre le porte ai nuovi volontari organizzando un corso dedicato che inizierà lunedì alle 20 nella sede del comitato in via Trento 3 per terminare il 20 ottobre.

L’obiettivo del corso è quello di far conoscere ai nuovi volontari, con lezioni teorico-pratiche, le attività della CRI e preparare gli stessi ad operare sia negli scenari emergenziali, come il pronto soccorso e il trasporto infermi, la Protezione Civile, le attività sociali e non solo.