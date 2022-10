Dall’incontro di eccellenze all’evento MareCultura del CNA nasce una collaborazione tra le aziende

A Sanremo in occasione dell’evento MareCultura del CNA si sono incontrate l’Associazione produttori Lavanda della Riviera dei Fiori®, la gelateria artigianale Perlecò di Alassio e l’azienda di Pieve di Teco produttrice di Purø®-essenzialmente Yogurt e tra loro è nata la voglia di trovare un prodotto che promuova queste eccellenze.



"L’occasione migliore per presentarsi al pubblico - si spiega nel comunicato - la offrirà l’evento 'Air Show' delle Frecce Tricolori che sabato 1 ottobre si esibiranno sopra i cieli di Alassio e Laigueglia.

Perlecò azienda sempre alla ricerca dei migliori prodotti del Territorio dopo la lavanda officinale Imperia ha scoperto i cachi dell’azienda U Tumeo di Vendone ed ora propone lo Yogurt di Purø®-essenzialmente Yogurt dell’azienda 'Il Colle' di Pieve di Teco. Sarà lo yogurt per il gelato di yogurt Perlecò da gustare puro o con le numerose e golose decorazioni (Nutella, pistacchio, granella, frutta etc).

La collaborazione tra l’Associazione produttori Lavanda della Riviera dei Fiori® e il CNA Imperia con l’attivo direttore Luciano Vazzano sta dando la possibilità a far conoscere la lavanda officinale IMPERIA, ricordiamo che ha iniziato il percorso per la concessione del marchio IGP, agli artigiani ed al tempo stesso creare un punto di incontro con tutte le eccellenze del Territorio, quello che verrà presentato sabato è proprio il risultato di questa attività.

Le manifestazioni come MareCultura - conclude la nota - non hanno solo una finalità commerciale ma soprattutto vogliono creare una rete tra le aziende partecipanti e rappresentare tutta la filiera con i prodotti".

Purø®-essenzialmente Yogurt

Nel cuore di Pieve di Teco l'azienda agricola 'Il Colle' produce Purø - essenzialmente Yogurt. PURO nasce dall’idea di creare uno yogurt nel mondo più naturale possibile, senza aggiunta di proteine o addensanti. Fondamentale per raggiungere questo obiettivo è l’utilizzo del latte delle vacche Jersey. La nostra struttura è stata dotata di tutte le più moderne attrezzature in commercio che consentono il ciclo di lavorazione completo, dalla mungitura al confezionamento, in ambiente controllato.