Sanremo: Bellini si congratula con Berrino e lancia la stoccata “Felice per il successo, peccato per le scelte non condivise né condivisibili di alcuni amministratori locali”

Nei giorni successivi alle elezioni si sprecano i commenti e le analisi del mondo politico locale su un risultato tanto ampio quanto annunciato. Tra le voci sanremesi si alza dal coro quella del consigliere comunale Umberto Bellini, seduto tra i banchi della maggioranza ma sempre più vicino a Fratelli d’Italia tanto da fare campagna per Gianni Berrino presenziando a tutte le iniziative locali del partito.

A pochi giorni dall’elezione di Berrino al Senato Bellini commenta: “Ottenendo nella nostra città il 6% in più del risultato nazionale, Fratelli d'Italia ha avuto nel mio amico Gianni Berrino un importante valore aggiunto. Sono veramente felice e anche emozionato per il suo successo, ricordando la comune ventennale esperienza amministrativa e la comune militanza politica. Gianni, avendo ricoperto la carica di assessore durante due diverse sindacature (Bottini e Zoccarato) e quella di assessore regionale con deleghe molto importanti quali Turismo, Trasporti e Lavoro, conosce profondamente il nostro territorio e i suoi problemi e con l'impegno e la passione che gli sono propri a noi sarà vicino”.

Sul finire della propria analisi, però, Bellini non risparmia una stoccata a qualcuno tra gli amministratori cittadini: “Unica nota stonata, in questo giorno per me di festa, le scelte non condivise né condivisibili fatte da alcuni amministratori locali”. Non si fanno nomi, ma di certo la frattura tra il consigliere e la squadra della maggioranza sembra ormai netta.