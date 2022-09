Ventimiglia: il Resentello si veste di rosso Ferrari con il raduno organizzato dal ristorante Marco Polo (foto)

Un pomeriggio tinto di rosso Ferrari a Ventimiglia. Sul Resentello si sono date appuntamento 24 prestigiose automobili in arrivo dall’Olanda per il raduno organizzato dal ristorante Marco Polo dello chef Diego Pani con il patrocinio del Comune di Ventimiglia. Tanti i curiosi e gli avventori che hanno potuto godere dei mezzi arrivati in città prima della tappa finale a Montecarlo.

Un’altra grande occasione di visibilità per la città di confine, apprezzata dai turisti stranieri per clima, accoglienza e ottima cucina a due passi dalla Costa Azzurra.