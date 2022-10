Bordighera, all'hotel Parigi corso propedeutico per sommelier dell'Aspi con Piero Sattanino (Foto e video)

L’hotel Parigi a Bordighera ospiterà, dal 9 gennaio, un corso propedeutico per sommelier, organizzato dall’Aspi (associazione della sommellerie professionale italiana), che avrà come presidente onorario il sommelier campione del mondo Piero Sattanino.

In serata, nella Città delle Palme, si è infatti svolta la presentazione del programma di studio del corso. Aspi propone un particolare percorso didattico per offrire al corsista un bagaglio tecnico e culturale che gli permetta di acquisire le nozioni di base. Il corso si articola su tre livelli, dove al termine dei primi due si ottiene la qualifica di Mastro Coppiere. Il corso, che avrà una prova d'esame, sarà composto da lezioni che si svolgeranno ogni lunedì e martedì alle 20.30. "Il primo livello si compone di 12 lezioni frontali in aula, di circa tre ore ciascuna, in cui vengono affrontati tutti gli aspetti relativi alla viticoltura, l'enologia, la degustazione del vino (visiva, olfattiva e gustativa), cui si affianca la scoperta di altre bevande, fra cui acqua, caffé, liquori, distillati e birra e si parlerà della legislazione vitivinicola italiana ed europea, della figura del coppiere e del sommelier, della spumantizzazione e vini speciali, di bevande nervine e di enogastronomia. Nel programma è prevista anche la visita ad un'azienda vinicola ed una prova finale. Alla prima lezione, al corsista viene fornita una valigetta contente i calici per la degustazione, libri di testo e il cavatappi" - spiega Davide Roagna - "Il secondo livello, invece, si compone di 10 lezioni frontali in aula, dove viene trattata, regione per regione, l'enografia nazionale cui si affiancano l'enografia della Francia, dell'Europa e del mondo. Si parlerà anche di enogastronomia, cioè dell'abbinamento cibo-bevande con vino, acque, tè, distillati, caffé, alcolati, birra, liquori ed amari. Le lezioni terminano con un incontro didattico gastronomico cui segue il test di verifica finale, suddiviso in parte scritta e orale/pratica. Al completamento del secondo livello, chi supera l'esame, ottiene la qualifica di Maestro Coppiere. Per tutti coloro che desiderano proseguire nella formazione, è prevista l'iscrizione ad un percorso tutorato dove alle lezioni in aula si sostituisce un tutor che affianca il corsista per il tempo necessario alla sua preparazione, portandolo così a sostenere l'esame di abilitazione per sommelier".

Aspi nasce nel settembre 2007 a Milano, frutto del lavoro e della dedizione di alcuni fra i più grandi sommelier italiani. Presieduta da Giuseppe Vaccarini, miglior sommelier del mondo 1978, l'associazione è il risultato della necessità dei professionisti del nostro paese di vedere riconosciuta e valorizzata la Sommellerie. La missione dell’Aspi è proprio quella di essere in Italia il punto di riferimento della più alta espressione della Sommellerie contemporanea, con l’obiettivo di creare ed offrire opportunità reali di crescita e affermazione ai Sommeliers Professionisti, ovvero a chi ha conseguito l’attestato in seguito ad un curriculum scolastico riconosciuto ed esercita la professione del Sommelier come attività esclusiva o preminente. La crescita professionale della figura del sommelier sarà naturalmente la premessa per la promozione della cultura del vino, delle bevande e del cibo nei confronti del grande pubblico col quale il sommelier contemporaneo ha un confronto quotidiano. Aspi si prefigge di essere portabandiera della professione a livello locale e internazionale, attraverso progetti lungimiranti e ambiziosi, come il riconoscimento giuridico del sommelier e la codifica di una didattica formativa. In Aspi sono coinvolti attivamente tutti i sommelier entusiasti di condividere le proprie capacità teoriche e pratiche, al fine di definire la professione del futuro un sommelier poliedrico e dinamico che sappia essere fondamentale nel mondo della ristorazione come in quello della comunicazione o della consulenza. I soci Aspi sono professionisti universalmente riconosciuti e apprezzati. Aspi, infatti, può vantare tre migliori sommelier del mondo: Piero Sattanino, Giuseppe Vaccarini, Enrico Bernardo. Aspi si avvale solo di partner e consulenti di prim'ordine, realtà che rappresentano nel loro campo un vero punto di riferimento professionale.

Il presidente onorario del corso sarà quindi Piero Sattanino che, laureatosi Miglior Sommelier del Mondo nel 1971, ha mosso i suoi primi passi nell’osteria dei genitori nella periferia di Torino. Ha frequentato la Scuola Alberghiera a Torino che gli ha permesso di intraprendere i suoi primi stage all’estero fino al 1966 quando si imbarcò sulla Michelangelo, rotta Genova-New York, come cameriere di prima classe. Di ritorno da questa esperienza, nel 1969, Piero partecipò al suo primo Concorso Internazionale per Sommelier classificandosi secondo ma, al secondo tentativo, il successo non è mancato. A Milano, nel 1971, conquistò il titolo mondiale. Nel 1973, insieme ad uno chef amico, aprì a Torino il Tastevin, il primo ristorante in cui veniva servito vino al calice, per lo stupore dei commensali. E’ proprio Piero Sattanino il primo a far provare ai suoi clienti il miglior abbinamento cibo-vino arrivando a servire fino a 5 vini nel corso di un pasto, grazie alla novità del vino al calice. Mentre la carriera di Piero è in pieno sviluppo, i genitori acquistano l’Hotel Parigi di Bordighera che ancora oggi, insieme al ristorante La Reserve, è di proprietà di Piero Sattanino e dei suoi due figli, Davide e Mario.

Il coordinatore del corso è, invece, Davide Roagna, il direttore del corso è Salvatore Papalia mentre il segretario del corso è Davide Sattanino. Per informazioni e iscrizioni contattare l'indirizzo email rivieradeifiori@aspi.it. Alla conclusione della presentazione del corso si è svolta una degustazione del vino Ancestrale dell'azienda Livio Soria Lune di Primavera.