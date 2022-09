Sanremo: in tre anni Fratelli d’Italia vola dal 6 al 32% a discapito della Lega, in ascesa Forza Italia, PD e Movimento 5 Stelle

In un panorama nazionale sempre più fluido con partiti destinati a scalate e crolli in un giro di calendario, Sanremo non fa eccezione e alle politiche del 25 settembre ha mostrato un volto completamente differente rispetto alle ultime comunali del maggio 2019.

Vero è che alle amministrative entrano in ballo logiche che vanno oltre i canonici schieramenti in favore del ‘volto noto’ o della persona di fiducia, ma è anche vero che il voto di partito resta solitamente fedele al proprio credo senza lasciarsi influenzare dalla presenza di liste civiche.

E così in città ci si ritrova con partiti letteralmente esplosi a discapito di altri che hanno lasciato per strada un numero considerevole di voti. Il tutto si consuma all’interno della coalizione di centrodestra con Fratelli d’Italia clamorosamente passato dal 6% del 2019 al 32% dell’ultima tornata (va detto che non poco ha inciso la candidatura locale del matuziano Gianni Berrino), mentre la Lega è scesa dal 18% al 10% e Forza Italia ha recuperato dal 5% del 2019 all’8%.

In netta ascesa anche i due principali partiti di opposizione. Il Movimento 5 Stelle ha di fatto raddoppiato il consenso passando dal 5 al 10%, mentre il Partito Democratico è salito dal 10 al 13%.

In tre anni un quadro differente che ora accompagnerà la città verso le elezioni amministrative 2024, la tornata del post Biancheri.