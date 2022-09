Sanremo: il Generale Figliuolo, Matteo Bassetti e Stefano Zecchi alcuni illustri ospiti dei ‘Martedì Letterari’

Dopo la cerimonia del premio letterario internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’, che ha visto tra i protagonisti Enrico Vanzina, Elena Pontigga, Mario Baudino e Riccardo Nencini, tornano oggi i “Martedì Letterari” del Casinò di Sanremo, per la stagione autunnale.

“Un anno di eventi culturali – dice il consigliere del Cda Dott.sa Barbara Biale - più di quaranta incontri con i grandi protagonisti della letteratura e saggista contemporanea costituiscono i ‘Martedì letterari 2022’, nel novantennale di una rassegna che caratterizza l’impegno culturale del Casinò di Sanremo. E’ un’eredità importante che unisce, che permette momenti di accrescimento e di confronto, di cui ringrazio l’assiduo pubblico e tutti gli illustri ospiti che onorano con la loro presenza il nostro teatro”.

Marino Magliani con il suo “Peninsulario” accoglierà oggi il pubblico al Teatro dell’Opera alle ore 16.30. Dialogherà con l’autore il curatore della rassegna Marzia Taruffi.

Nella raccolta di racconti "Peninsulario", Marino Magliani ricerca un percorso emozionale oltre che geografico, attraverso una narrazione a tratti ironica a tratti visionaria, che ricorda quella di certi racconti di Calvino. Queste storie sono ambientate perlopiù nella Liguria pietrosa e severa dell'entroterra, e i protagonisti non sono mai i turisti estivi o di un weekend, bensì coloro che rimangono in ogni stagione, che vivono di solitudini a volte, spesso di nostalgie, ma soprattutto di ossessioni. C'è un sapore amarognolo in ognuno di questi cinque racconti, come se il ricordo, e il ritornare a ragionare sul passato, non dia buoni frutti, e l'atmosfera sfaccendata e un po' deludente che pervade le storie sia all'origine di quell'essere altrove proprio dello scrittore di frontiera.

Marino Magliani è nato in una valle ligure e ha trascorso gran parte della vita fuori dall’Italia. Oggi vive tra la sua Liguria e la costa olandese, dove scrive e traduce. È autore di numerosi libri tra cui ricordiamo: Quella notte a Dolcedo (Longanesi 2008), L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi (Exòrma 2017) e Prima che te lo dicano altri (Chiarelettere 2018). Al romanzo Il cannocchiale del tenente Dumont ha lavorato per vent’anni. Il suo libro Il cannocchiale del tenente Dumont è finalista al premio Strega 2022. Marino Magliani è componente della Giuria tecnica del Premio Letterario Casinò di Sanremo Antonio Semeria.

Il 4 ottobre sarà al centro dell’incontro culturale alle ore 16.30 nel teatro dell’opera la figura di Eugenio Ghersi trattata dall’Ammiraglio Flavio Serafini e dal Prof. David Bellatalla.

Il 7 ottobre alle 16.30 Gabriele Alberti parlerà della sua Milano. Un viaggio nella storia recente del “capoluogo economico” della anzione con l’autoironia che contraddistinge l’uomo politico e l’amministratore.

Domenica 9 ottobre alle 16 si terrà la cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria dedicata alla Sezione Saggistica. Verranno consegnati i Gran Trofei a Pierfrancesco Pingitore e Marco Follini. La giuria popolare sceglierà il vincitore della sezione dedicata ai saggi.

Venerdì 14 ottobre alle 17 il teatro dell’Opera ospiterà il prof. Matteo Bassetti recentemente nominato ‘portavoce degli scienziati italiani’ voce autorevole nei momenti bui della pandemia. Parlerà della sua ultima fatica letteraria: “Il mondo è dei Microbi. La nostra battaglia contri i nemici invisibili” (Piemme).

Il 18 ottobre alle 16.30 Stefano Zecchi presenta “In nome dell'amore. Le molte forme di un sentimento antico e misterioso” (Mondadori). Partecipa Carlo Sburlati.

Martedì 25 ottobre alle 16.30 Fabio Marchese Ragona presenta “Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace” (Piemme).

Attesissmo per novembre l’incontro con il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, una personalità che è entrata nei cuore degli italiani come simbolo di rigore, professionalità abnegazione al servizio verso la collettività. Racconterà la sua esperienza umana e professionale con l’opera “Un italiano. Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande” (Rizzoli). L’incontro inserito nel programma dei Martedì Letterari di novembre vede la collaborazione con il Distretto 108 Ia3 Lions International, Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matuzia.