Diano Marina capitale dell'outdoor: da giovedì a domenica prossimi l'undicesima edizione del 'WindFestival'

E’ stata presentata oggi l'undicesima edizione del WindFestival, il più grande expo d'Italia dedicato agli action sport di mare e di vento.

Da giovedì a domenica prossimi Diano Marina sarà ancora una volta il palcoscenico della imperdibile manifestazione di fine stagione che si articolerà su cinque grandi aree tematiche per offrire agli appassionati e al pubblico un'ampia scelta fra tante attività sportive di mare e di terra rivolte non solo agli atleti ma anche alle famiglie e ai bambini.

Water/Wind riunisce gli sport di mare e di vento come il Windsurf, cuore pulsante del Windfestival, ma anche tutto ciò che può volare o scivolare sull'acqua con la possibilità di avvicinarsi alle attività velistiche con classi gratuite.

Outdoor Area è invece dedicata ai fan degli sport di terra: per gli amanti del Trekking e del Trailrunning sono previste escursioni nell'entroterra, gli appassionati della corsa potranno cimentarsi nella WindRun, gara podistica amatoriale per adulti e la WindRun Kids per mini-atleti dai 2 ai 13 anni. Chi invece preferisce le due ruote avrà solo l'imbarazzo della scelta fra Mountain Bike ed e E-Mountain Bike con le quali affrontare tour enduro e downhill sugli spettacolari percorsi del Golfo Dianese. Grazie alla Rad School di Genova e ci sarà una esibizione di salti su rampa con la mountain bike e grazie a TK mtb ci sarà un contest sempre di salti su rampa presso la piazza del comune nei giorni di sabato e domenica. Saranno offerti al pubblico anche i servizi di risalita sui sentieri del golfo tramite furgoni e carrelli e ben 4 escursioni in e-bike gratuite.

Adaptive Area: quest'anno al WindFestival ci sarà ancora più spazio per le discipline adaptive e all'interno dell'area Paralympic gli atleti, anche protesizzati, potranno sperimentare diversi sport come il windsurf, la pallanuoto, il tiro con l'arco, basket e arti marziali in collaborazione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) Liguria.

Waterpolo Ability porterà il suo campo galleggiante per gli incontri di pallanuoto. Sempre in ambito Adaptive in programma la conclusione del Windsurf Adaptive Challenge, il primo campionato italiano a tappe di Windsurf aperto a ogni tipo di disabilità. Organizzato e voluto dal patron del WindFestival Valter Scotto e, tra gli altri, anche dal windsurfista non vedente Enrico Sulli "The Fast Blind Rider" il campionato, patrocinato dalla FIV e dal CONI, ha visto atleti non vedenti e amputati confrontarsi a San Vincenzo (Livorno) e sul Lago di Vico (Viterbo).

Per quanto riguarda le attività con il pubblico con disabilità ci saranno 3 show al giorno di Buggy terapia con Maurizio Perin presso la piazza del comune. Jeep terapia con Adamo in spiaggia, attività con i cani e la Mototerapia con moto d'acqua con Maremoto Genova. Ci sarà anche la presenza dei Supereroi e il gruppo Clown di Savona e del progetto Pompieropoli con continue attività con i ragazzi per comprendere le dinamiche del lavoro dei pompieri. Inoltre attività in bicicletta con ‘A spasso Bike’ ed in kayak con Top Kayak.

Classic Sport Area: l'intero centro di Diano Marina si animerà con fitness, skate e longboard e arti marziali son solo alcune fra le attività sportive offerte.

L'evento prevede anche tre serate di intrattenimento musicale a partire da giovedì sera, con dj-set e, dalle 20 di sabato, i ‘TF7 Sports Awards’ per premiare atleti che diffondono I valori dello sport nel mondo e l'attesissimo ‘Bikini Contest’.

Il WindFestfval è patrocinato dalla Regione Liguria, dal Comune di Diano Marina Assessorato allo Sport e Gestioni Municipali Spa, CONI, FIV (Federazione Italiana Vela) e beneficia del supporto di Federalberghi e CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).