Elezioni politiche: a Sanremo centrodestra 10 punti sopra il risultato nazionale, male PD e M5S

L’analisi del giorno dopo permette di pesare il risultato elettorale nei principali comuni della nostra provincia anche in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali locali.

A Sanremo, città amministrata dal movimento civico del sindaco Alberto Biancheri appoggiato dal Pd, spicca il risultato della coalizione di centrodestra capace di superare il risultato nazionale di ben 10 punti percentuali raggiungendo il 53,28% alla Camera e al 54,34% al Senato. Fratelli d’Italia, partito espressione del candidato matuziano al Senato Gianni Berrino, è arrivata al 32% (a fronte del 26% nazionale); oltre il risultato nazionale anche la Lega con il 10,50% alla Camera e il 9,61% al Senato, mentre Forza Italia ha rispettato le previsioni con l’8%. Notevole la debacle di Noi moderati: 2,16% alla Camera e 3,05% al Senato.

Per contro fa rumore in città anche il deludente risultato della coalizione di centrosinistra ferma al 20%, 6 punti sotto al risultato nazionale. Il Partito Democratico, forza al governo in consiglio comunale, non è andato oltre il 13%; seguono l’alleanza Verdi e Sinistra Italiana e +Europa con il 3%.

Deludente anche il risultato del Movimento 5 Stelle fermo al 10%, ben 5 punti sotto al dato nazionale.

Infine, al di fuori delle dinamiche governative di palazzo Bellevue ma forte dell’endorsement del sindaco Alberto Biancheri, Azione ha rispettato l’andamento nazionale con l’8,05% alla Camera e il 7,51% in Senato.