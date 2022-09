Elezioni, Marco Scajola: “Soddisfatto del mio risultato personale. Correvo da solo, senza partito e in tutta la Liguria” (video)

“Personalmente sono soddisfatto perché ho praticamente mantenuto il consenso già ricevuto alle elezioni Regionali del 2020. Le elezioni politiche, sono uno scoglio importante, difficile nelle quali hanno maggior gioco i partiti nazionali, quelli più importanti quelli magari già più radicati. Noi ci siamo presentati in fretta e furia, con un progetto nuovo un simbolo poco conosciuto sapevamo che il nostro percorso era in salita”.

Così l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, candidato per 'Noi Moderati' commenta i dati elettorali all’indomani dell’apertura delle urne.

L'INTERVISTA COMPLETA

“Però devo dire che in provincia di Imperia c'è stato anche il risultato. Sono contento perché praticamente correvo da solo, correvo senza partito in tutta la Liguria. Ho portato circa 20.000 voti sul Ponente, percentuali importanti che superano il 10 per cento soprattutto nella città di Imperia, ma anche a Camporosso, primo partito in tante località del nostro entroterra. Quindi devo dire che sono soddisfatto è mancata l’elezione, ma questo, come dire, è un rischio che c'era in una partita difficile come quella delle elezioni politiche”.

“Ma soprattutto una partita particolare perché votiamo con un sistema elettorale che io non condivido. Io ho sempre detto che avrei preferito le preferenze. E sono certo che con le preferenze si sarebbe scritto un altro finale. Ma non c'è nessun rancore, non c'è nessuna delusione, si continua a lavorare per il territorio, perché io sono assessore regionale e non ho mai smesso di fare il mio lavoro anche durante la campagna elettorale”.

“Peccato che il partito a livello nazionale, ma anche in altre località della Liguria non sia andato bene. Però credo che, comunque, il paese abbia bisogno di una spinta moderata, abbia bisogno di un raggruppamento che includa i moderati”.

Marco Scajola, infine, parla anche del futuro dell’azione della giunta regionale nella quale dovranno essere sostituiti gli assessori che sono stati eletti, Gianni Berrino e Ilaria Cavo.

Nel dettaglio le percentuali ottenute a livello provinciale e in alcuni centri: Provincia di Imperia 6,79, Imperia 10,26, Camporosso 10,76, Badalucco 9,66, Aquila d’Arroscia 19,75 (percentuale più alta), Armo 17,02, Mendatica 23,96, Taggia 8,10, Triora 17,11, Vallecrosia 8,65