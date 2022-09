L'artista imperiese Serenella Sossi partecipa con Monteoliveto Gallery al 5° International 'Lausanne Art Fair'

Le ‘Forme Sirena’ di Serenella Sossi prendono il ‘largo’ per il lago di Ginevra. Saranno esposte infatti al prestigioso Losanna Art Fair dal 29 settembre al 2 ottobre nello stand della Galleria Monteoliveto.

In mostra i tre formati delle sculture in bronzo dell’artista: 20, 40 e 80 cm di altezza, che riproducono in scale ridotte, l’imponente 'Forma Sirena' alta 2m50 realizzata da Sossi e installata l’anno scorso, sul molo di Imperia.

In esposizione anche 'Sirena' e 'Sirenette' (sempre in bronzo) soggetti cari all’artista, che prende sovente spunto dal mare e dalla mitologia per le sue realizzazioni.

Con Losanna, Monteoliveto Gallery riprende con un evento di spicco, le partecipazioni ai saloni di arte contemporanea internazionali, sospese per due anni sia a causa dei problemi dovuti alle restrizioni sanitarie che a quelli privati della galleria.