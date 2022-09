Al via i corsi collettivi e privati di Ballo Liscio, Sala, Latini e di Gruppo della scuola ‘A.S.D Love Dance’

Dopo due anni di fermo obbligato riprendono i corsi collettivi e privati di Ballo Liscio, Sala, Latini e di Gruppo della scuola ‘A.S.D Love Dance’ capitanata dai Direttori Tecnici Andrea e Mariella Schiavone. I corsi saranno aperti a tutti, donne, uomini, single o coppie di tutte le età, per un divertimento assicurato.

Queste le inaugurazioni:

- Imperia mercoledì 28 settembre ore 20,30, presso Palestra Creativa;

- Vallecrosia giovedì 30 settembre ore 21,00 presso Dance Art Project;

- Sanremo venerdì 30 settembre ore 20,30, presso New Crazy Dance in via Pascoli 74, uscita Aurelia bis via San Lazzaro;

- Arma di Taggia mercoledì 5 ottobre ore 20,00, presso Palestra Personal Gim.

Inoltre la direzione dell’Associazione sportiva informa di una nuova sede ‘primaria’ presso Dancing ‘La Luna’ di Santo Stefano al Mare già operativa per i corsi ed allenamenti competitori. Per informazioni chiama 329 1607869.