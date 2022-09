Politica |

Quesada (PD): "Toti vada a chiedere ad una donna che aspetta 12 mesi per una mammografia cosa pensa del Modello Liguria"

"Chi vota per il centrodestra vota per chi ha sfasciato la sanità in Liguria" ha detto il segretario provinciale del Partito Democratico Cristian Quesada.

Cristian Quesada

"Chi vota per il centrodestra vota per chi ha sfasciato la sanità in Liguria". Cosi il segretario provinciale del PD Cristian Quesada, durante un'intervista a '2 ciapetti con Federico', interviene a poche ore dal voto. "Molti candidati del centrodestra non parlano di sanità perchè sanno che in questi anni hanno fatto scelte che hanno distrutto la sanità in Liguria - ha aggiunto - Toti decanta quello della Liguria come un modello che funziona, ma se fossi in lui andrei a chiederlo ad una donna che per una mammografia deve aspettare 12 mesi". "Come Partito Democratico - ha concluso Cristian Quesada - Siamo l'unico partito del territorio che ha basato la sua campagna elettorale sui temi importanti per la provincia di Imperia. Il primo grande tema riguarda il caro bollette, il secondo è il lavoro ed il terzo è la scuola".

Federico Marchi

