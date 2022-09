Bordighera al 62° Salone Nautico Internazionale di Genova, il più importante appuntamento del Mediterraneo per il settore (foto)

Questa mattina il porto turistico della città delle palme è stato protagonista presso lo stand della Regione, nello spazio dedicato alla campagna di valorizzazione delle 77 Bandiere Blu assegnate alle spiagge e agli approdi liguri nel 2022. Bordighera, in particolare, quest’anno ha avuto una doppia conferma del prestigioso riconoscimento: la ventottesima per le spiagge e la seconda per il porto.

“Una bellissima opportunità, per cui siamo grati a Regione Liguria: oggi presentiamo con orgoglio l’approdo di Bordighera in una manifestazione di assoluto rilievo che, ogni anno, richiama un vastissimo pubblico di operatori ed appassionati - hanno dichiarato il Sindaco Ingenito e gli Assessori Laganà e Rodà, presenti a Genova -. E’ il risultato del grande lavoro che, negli ultimi quattro anni, abbiamo compiuto con l’obiettivo di migliorare qualità, servizi e sicurezza del nostro porto: una infrastruttura turistica fondamentale su cui continueremo ad investire, con una attenzione particolare per la sostenibilità e la tutela ambientale”.​